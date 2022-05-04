"Я увидел, что Де Дзерби приехал, чтобы дать интервью, что он может покинуть Шахтер. Но такие интервью деморализуют. Если у тебя есть мысли, то можешь их не объявлять. Зачем?

Де Дзерби: Возможно, это был мой последний день как тренер Шахтера

А Луческу – опытный человек, понимающий, что за репутацию в его возрасте нужно бороться. Он отрабатывает контракт, и многим тренерам нужно поучиться у него как можно при разных условиях выкладываться на все сто. Луческу – это пример профессионального отношения к делу. Луческу останется до конца контракта? Скажу так: если будут платить – останется.

В Динамо все очень неоднозначно в финансовом плане. Луческу будет точно дальше дорабатывать, а Де Дзерби больше думает о своей карьере, у него амбиции. Мне кажется, излишние амбиции", – поделился Федорчук в интервью Fanday.

Напомним, Де Дзерби после последнего матча Шахтера в рамках благотворительного турне намекнул, что может покинуть клуб.

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