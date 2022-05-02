"Емоційний день, дуже сумний. Тому що, можливо, це був мій останній день як тренера Шахтаря. Я спілкувався з усіма: із гравцями, керівництвом клубу.

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Якщо чемпіонат буде, то я хотів би залишитися тут, а якщо станеться навпаки і чемпіонату не буде, то я хотів би розпочати нормальне життя і працювати далі. Наразі є одна велика проблема – це час. Тому що чемпіонати зараз закінчуються і незабаром починається новий сезон. Саме час – це те, що змушує мене найбільше турбуватися про те, щоб залишитися.

Чи той факт, що Шахтар під моїм керівництвом цього сезону був визнаний переможцем чемпіонату, дає якісь позитивні емоції? Наразі я геть не думаю про те, що стосується футболу, що стосується спорту. Моє рішення залишатися тут, якщо чемпіонат буде, не залежить від того, чи матимемо ми можливість грати у єврокубках, чи буде в нас сильна команда, щоб одразу виграти. Для мене було дуже важливо, щоби ми всі разом завершили цей період, адже, якби я покинув клуб зараз, не міг би завершити наш шлях.

У цей складний момент я – разом з Україною й усіма українцями. Тому що мені подобається бути з гарними людьми, які мають гідність, сміливість і гордість. Народ України дуже багато чого мене навчив. Я і мій тренерський штаб зараз їдемо, але, думаю, як люди ми стали кращими завдяки Україні", – цитує Де Дзербі офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, італійський фахівець очолив Шахтар 25 травня 2021 року. Його контракт з донеччанами чинний до 30 червня 2023 року.

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