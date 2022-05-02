Де Дзербі: Можливо, це був мій останній день як тренера Шахтаря
Італійський наставник "гірників" Роберто Де Дзербі висловився щодо своєї подальшої кар’єри після заключного матчу благодійного туру.
"Емоційний день, дуже сумний. Тому що, можливо, це був мій останній день як тренера Шахтаря. Я спілкувався з усіма: із гравцями, керівництвом клубу.
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Якщо чемпіонат буде, то я хотів би залишитися тут, а якщо станеться навпаки і чемпіонату не буде, то я хотів би розпочати нормальне життя і працювати далі. Наразі є одна велика проблема – це час. Тому що чемпіонати зараз закінчуються і незабаром починається новий сезон. Саме час – це те, що змушує мене найбільше турбуватися про те, щоб залишитися.
Чи той факт, що Шахтар під моїм керівництвом цього сезону був визнаний переможцем чемпіонату, дає якісь позитивні емоції? Наразі я геть не думаю про те, що стосується футболу, що стосується спорту. Моє рішення залишатися тут, якщо чемпіонат буде, не залежить від того, чи матимемо ми можливість грати у єврокубках, чи буде в нас сильна команда, щоб одразу виграти. Для мене було дуже важливо, щоби ми всі разом завершили цей період, адже, якби я покинув клуб зараз, не міг би завершити наш шлях.
У цей складний момент я – разом з Україною й усіма українцями. Тому що мені подобається бути з гарними людьми, які мають гідність, сміливість і гордість. Народ України дуже багато чого мене навчив. Я і мій тренерський штаб зараз їдемо, але, думаю, як люди ми стали кращими завдяки Україні", – цитує Де Дзербі офіційний сайт "гірників".
Нагадаємо, італійський фахівець очолив Шахтар 25 травня 2021 року. Його контракт з донеччанами чинний до 30 червня 2023 року.
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