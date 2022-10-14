Новий керманич Брайтона Роберто Де Дзербі продовжує збирати навколо себе знайомих кадрів.

Клуб АПЛ на своєму офіційному сайті оголосив про початок співпраці зі Сальваторе Монако. Контракт розрахований до літа 2026 року.

Де Дзербі вразив елегантним прийомом м'яча у матчі з Ліверпулем: відео дня

Італієць приєднається до скаутського відділу Брайтона. Для 49-річного фахівця це далеко не перша робота поряд з Роберто Де Дзербі. Раніше Монако очолював відділ скаутингу в Сассуоло та Шахтарі, який покинув у липні цього року.

Нагадаємо, Де Дзербі вже встиг провести 2 поєдинки на чолі Брайтона – нічия з Ліверпулем (3:3) та мінімальна поразка від Тоттенхема.

Тоттенхем переміг Брайтон і піднявся в топ-4, Ман Сіті розгромив Саутгемптон, Лестер не зміг покинути зону вильоту