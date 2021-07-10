"Я дуже вірю в Мудрика. Він повинен зрозуміти, що я даю йому можливості, але він також повинен віддячити хорошою грою. Михайло має зрозуміти, що він мусить стати чоловіком з великої літери", – поділився Де Дзербі у післяматчевому коментарі офіційному YouTube-каналу Шахтаря.

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Зазначимо, що Мудрик розпочав тренувальні збори у складі "гірників" та вже відзначився двома голами у спарингах під керівництвом італійського фахівця.

До слова, Михайло є вихованцем Шахтаря, але так і не зміг пробитись до основи команди, відправляючись в оренду до Арсенал-Київ та Десни. Минулий сезон Мудрик провів у Чернігові, провівши 14 матчів, не відзначившись результативними діями.

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