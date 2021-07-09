Шахтар та Шальке у товариському матчі не змогли виявити сильнішого. Дивіться відеоогляд матчу та найцікавіші моменти поєдинку Шахтар – Шальке.

Шахтар міг вийти вперед в рахунку вже на першій хвилині, проте Соломон не зміг переграти голкіпера, а добивання Педрінью не стало проблемою для воротаря Шальке. Шахтар виглядав гостріше, проте втратив кілька нагод, зокрема Траоре трохи не дотягнувся до прострілу Соломона, а ще один удар Педрінью пролетів поруч зі стійкою.

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На початку другої половини Тете втратив потенційний гольовий епізод, почавши обігрувати голкіпера замість удару повз нього. Українці мали ще кілька гостих моментів, але так і не змогли відзначитись у воротах Шальке. Фінальний свисток арбітра зафіксував безгольову нічию.