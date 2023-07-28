Челсі підвищив свою пропозицію щодо півзахисника Брайтона Мойзеса Кайседо. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, "сині" запропонували команді Роберто Де Дзербі 80 мільйонів фунтів стерлінгів за еквадорця, проте отримали відмову.

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"Чайки" мають намір продати свою головну зірку набагато дорожче. Згідно з джерелом, відмова не збентежила лондонський клуб – він продовжив переговорний процес.

Минулого сезону Кайседо провів за Брайтон 37 матчів в АПЛ, в яких забив 1 м'яч і оформив 1 гольову передачу.

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