Наполи может отправить в отставку Лучано Спаллетти, сообщает La Repubblica.

Де Дзерби: Я готов тренировать Шахтер год бесплатно

Накануне в матче 34-го тура Серии А партенопейцы на выезде на последних минутах неожиданно уступили Эмполи, ведя в счете по ходу встречи 2:0. Утрата очков значительно ухудшила шансы неаполитанцев в борьбе за Скудетто.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис после матча беседовал с главным тренером Шахтера Роберто Де Дзерби. Пообщался одиозный функционер и с коучем Фиорентины Винченцо Итальяно. Отмечается, что именно тренер "фиалок" является фаворитом на должность наставника неаполитанцев.

Напомним, за четыре тура до финиша Наполи в турнирной таблице Серии А идет третьим, имея в своем активе 67 очков. От лидирующего Милана подопечные Спалетти отстают на 7 пунктов.

Наполи уступил Эмполи и ухудшил шансы на Скудетто, Салернитана и Дженоа приблизились к выживанию в Серии А