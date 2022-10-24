Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі знайшов підсилення команди у Серії А – він вже співпрацював з цим гравцем.

Бога може покинути Аталанту вже цього січня, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. Головним претендентом на вінгера є Брайтон.

Маліновський не зумів реанімувати примітивну Аталанту – перша поразка в сезоні, Лаціо зайшов у топ-3

Інтерес до Бога проявляє саме наставник "чайок" Роберто Де Дзербі, який вже співпрацював з івуарійцем в Сассуоло.

Зазначимо, що Бога у поточному сезоні зіграв лише у 3 матчах за Аталанту, не відзначившись результативними діями.

Манчестер Сіті здолав Брайтон – асист кіпера, дубль Холанда і шедевр де Брюйне продовжили жах Де Дзербі в АПЛ