Де Дзерби хочет переманить одноклубника Малиновского в АПЛ
10:26 - Читати українською
Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби нашел усиление команды в Серии А – он уже сотрудничал с этим игроком.
Бога может покинуть Аталанту уже в январе, сообщает инсайдер Николо Скира. Главным претендентом на вингера является Брайтон.
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Интерес к Богу проявляет именно наставник "чаек" Роберто Де Дзерби, уже сотрудничавший с ивуарийцем в Сассуолло.
Отметим, что Бога в текущем сезоне сыграл только в 3 матчах за Аталанту, не отличившись результативными действиями.
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