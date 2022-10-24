Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби нашел усиление команды в Серии А – он уже сотрудничал с этим игроком.

Бога может покинуть Аталанту уже в январе, сообщает инсайдер Николо Скира. Главным претендентом на вингера является Брайтон.

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Интерес к Богу проявляет именно наставник "чаек" Роберто Де Дзерби, уже сотрудничавший с ивуарийцем в Сассуолло.

Отметим, что Бога в текущем сезоне сыграл только в 3 матчах за Аталанту, не отличившись результативными действиями.

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