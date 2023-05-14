Де Дзербі добив чемпіонські мрії Зінченка: відеоогляд матчу Арсенал – Брайтон – 0:3
21:19 - Читать на русском
Арсенал розгромно поступився Брайтону у 36 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
Хуліо Енсісо 51’
Деніз Ундав 86’
Первіс Еступіньян 90+6’
51’ Хуліо Енсісо
86’ Деніз Ундав
90+6’ Первіс Еступіньян
Брайтон відбив усі атаки Арсенала до перерви, а на 51-й хвилині забив сам. Якуб Ківіор впав після дотику до своєї ноги і не завадив Енсісо замкнути навіс Еступіньяна.
Арсенал без Зінченка розгромно програв Де Дзербі та поховав останні надії на чемпіонство
Під завісу зустрічі підопічні Де Дзербі добили Арсенал. Ундав скористався помилкою екс-партнера Троссара, а Еступіньян додав до свого активу гол. 0:3 – Арсенал зазнає домашнього приниження і повинен наївно сподіватися, що Сіті не виграє жоден з 3 своїх матчів до кінця чемпіонату.
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