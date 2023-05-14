Брайтон відбив усі атаки Арсенала до перерви, а на 51-й хвилині забив сам. Якуб Ківіор впав після дотику до своєї ноги і не завадив Енсісо замкнути навіс Еступіньяна.

Арсенал без Зінченка розгромно програв Де Дзербі та поховав останні надії на чемпіонство

Під завісу зустрічі підопічні Де Дзербі добили Арсенал. Ундав скористався помилкою екс-партнера Троссара, а Еступіньян додав до свого активу гол. 0:3 – Арсенал зазнає домашнього приниження і повинен наївно сподіватися, що Сіті не виграє жоден з 3 своїх матчів до кінця чемпіонату.