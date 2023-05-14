Брайтон отразил все атаки Арсенала до перерыва, а на 51-й минуте забил сам. Якуб Кивиор упал после прикосновения к своей ноге и не помешал Энсисо замкнуть навес Эступиньяна.

Арсенал без Зинченко разгромно проиграл Де Дзерби и похоронил последние надежды на чемпионство

Под занавес встречи подопечные Де Дзерби добили Арсенал. Ундав воспользовался ошибкой экс-партнера Троссара, а Эступиньян добавил в свой актив гол. 0:3 – Арсенал терпит домашнее унижение и должен наивно надеяться, что Сити не выиграет ни один из 3 своих матчей до конца чемпионата.