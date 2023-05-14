Де Дзерби добил чемпионские мечты Зинченко: видеообзор матча Арсенал – Брайтон – 0:3
21:19 - Читати українською
Арсенал разгромно уступил Брайтону в 36 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка.
Хулио Энсисо 51’
Дениз Ундав 86’
Первис Эступиньян 90+6’
51’ Хулио Энсисо
86’ Дениз Ундав
90+6’ Первис Эступиньян
Брайтон отразил все атаки Арсенала до перерыва, а на 51-й минуте забил сам. Якуб Кивиор упал после прикосновения к своей ноге и не помешал Энсисо замкнуть навес Эступиньяна.
Арсенал без Зинченко разгромно проиграл Де Дзерби и похоронил последние надежды на чемпионство
Под занавес встречи подопечные Де Дзерби добили Арсенал. Ундав воспользовался ошибкой экс-партнера Троссара, а Эступиньян добавил в свой актив гол. 0:3 – Арсенал терпит домашнее унижение и должен наивно надеяться, что Сити не выиграет ни один из 3 своих матчей до конца чемпионата.
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