Чуть больше чем через две недели возобновляется чемпионат Украины. Стало известно, кто покажет матчи УПЛ во второй части сезона 2023/24.

Где смотреть матчи УПЛ в 2024 году / ФК Динамо Киев

Дистрибуцией УПЛ ТВ – нового спортивного канала, который запускает Премьер-лига – будет заниматься 1+1 media distribution, сообщает Tribuna.

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Уже 23 февраля состоится официальная трансляция первого матча. В тот день состоится лишь одна игра 18-го тура – ЛНЗ будет принимать Кривбасс. Соответственно, именно поединок этих команд станет первым на новом канале.

По информации источника, УПЛ будет отвечать за создание контента, а 1+1 media – за дистрибуцию телеканала. Планируется, что со старта сезона 2024/25 телеканал запустят полноценно. Он будет транслировать не только непосредственно матчи, но и аналитические программы, предматчевые и послематчевые студии, обзоры, интервью с футболистами, тренерами и руководителями украинского футбола.

Смотреть телеканал УПЛ ТВ онлайн можно в рамках базовых подписок как на ОТТ-платформах, так и кабельном ТВ и DTH-платформе Viasat.

Как известно, в единый телепул, который насчитывает 13 команд УПЛ, не входят лишь Динамо, Заря и СК Днепр-1. Они транслируют свои матчи на телеканалах 2+2, УНІАН и в YouTube.

Напомним, после первой части УПЛ 2023/24 турнирную таблицу возглавляет Кривбасс. Далее следуют СК Днепр-1, Полесье, Шахтер и Динамо (двое последних имеют матчи в запасе).

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