"Де Динамо, де?" – Шахтар випустив футболки з легендарною фразою Жадсона

Перед матчем 30-го туру чемпіонату України, в якому Шахтар і Динамо зустрінуться в Харкові, донецький клуб випустив в продаж оригінальні футболки.

Купити футболку зі знаменитою фразою колишнього гравця донеччан можна в інтернет-магазині "гірників", повідомляє прес-служба Шахтаря.

"Де Динамо, де?", – Жадсон подарував порцію ностальгії фанатам Шахтаря, повторивши епічну фразу 10 років потому

Раніше на честь 10-річчя виходу у фіналу Кубка УЄФА "гірники" запустили флешмоб під кодовою назвою "Де Динамо, де?".

Саме цю фразу вигукнув тодішній хавбек Шахтаря Жадсон після півфінального поєдинку проти Динамо, яка стала потім вболівальницьким мемом. Через 10 років Жадсон записав відеоролик і повторив цю епічну фразу.

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Нагадаємо, в нинішньому сезоні Шахтар здобув Кубок України та достроково гарантував собі чемпіонство в УПЛ, оформивши третій "золотий дубль" поспіль.