Жадсон: Якщо Шахтар запросить назад, довго думати не буду

Бразильський екс-півзахисник Шахтаря Жадсон готовий повернутись до донецького клубу.

"У Бразилії до мене звертаються футболісти за порадою перед переїздом до Європи. Наприклад Майкон, який грав за Корінтіанс. Він розпитував про Шахтар.

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Звичайно, я дав йому тільки найкращі рекомендації та розповів про великий світ, який перед ним відкриється в донецькому клубі. Не тільки участь в Лізі Чемпіонів або Лізі Європи, а й умови, в яких він зможе прогресувати і матиме шанс стати хорошим футболістом. Я знаю, що у нього зараз травма, тому бажаю швидко одужати і принести багато користі Шахтарю.

Я розумію, що скоро моя кар'єра закінчиться. Хоча у мене контракт з Корінтіансом ще на рік. Але вже замислююся про майбутнє. Якщо коли-небудь до мене подзвонить президент Шахтаря і запросить назад – я буду розглядати її в пріоритеті і не думаю що мені знадобиться багато часу на роздуми. Тому, президенте Шахтаря, я дуже чекаю на ваш дзвінок", – сказав Жадсон в ефірі програми Великий футбол.

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