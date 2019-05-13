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Жадсон: Якщо Шахтар запросить назад, довго думати не буду

13 травня 10:30 1194 Читать на русском
Жадсон: Якщо Шахтар запросить назад, довго думати не буду
Жадсон / Tudo Timão

Бразильський екс-півзахисник Шахтаря Жадсон готовий повернутись до донецького клубу.

"У Бразилії до мене звертаються футболісти за порадою перед переїздом до Європи. Наприклад Майкон, який грав за Корінтіанс. Він розпитував про Шахтар.

"Де Динамо, де?", – Жадсон подарував порцію ностальгії фанатам Шахтаря, повторивши епічну фразу 10 років потому

Звичайно, я дав йому тільки найкращі рекомендації та розповів про великий світ, який перед ним відкриється в донецькому клубі. Не тільки участь в Лізі Чемпіонів або Лізі Європи, а й умови, в яких він зможе прогресувати і матиме шанс стати хорошим футболістом. Я знаю, що у нього зараз травма, тому бажаю швидко одужати і принести багато користі Шахтарю.

Я розумію, що скоро моя кар'єра закінчиться. Хоча у мене контракт з Корінтіансом ще на рік. Але вже замислююся про майбутнє. Якщо коли-небудь до мене подзвонить президент Шахтаря і запросить назад – я буду розглядати її в пріоритеті і не думаю що мені знадобиться багато часу на роздуми. Тому, президенте Шахтаря, я дуже чекаю на ваш дзвінок", – сказав Жадсон в ефірі програми Великий футбол.

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