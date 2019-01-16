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Гвардіола: Ми нічого не можемо зробити з матчами Ліверпуля

16:17 184 Читать на русском
Гвардіола: Ми нічого не можемо зробити з матчами Ліверпуля
Хосеп Гвардіола / Фото reuters

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола оцінив шанси своїх підопічних на чемпіонство в АПЛ.

"Ми вже зіграли свої матчі з Ліверпулем, тому ми нічого не можемо вдіяти з їхніми поєдинками.

Все, що ми можемо робити – перемагати в своїх матчах. Ми багато обговорювали це з гравцями. Ми не можемо керувати тим, як грає Ліверпуль, ми відповідаємо тільки за свої ігри.

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Але я практично впевнений, що якщо ми хоч раз оступимось, то вони стануть чемпіонами. Тому нам потрібно перемагати і створювати на них тиск.

Ми показуємо приголомшливу статистику після минулого сезону, але нелегко підтримувати цю стабільність. Наша статистика дозволила б нам без проблем стати чемпіонами в іншій ситуації, але є одна команда, у якої статистика ще краще.

Тому все, що ми можемо зробити – бути поруч з ними до самого кінця, і в підсумку результат розсудить, хто кращий", – цитує Гвардіолу видання Goal.

Нагадаємо, після 22-х турів АПЛ "містяни" посідають другу сходинку, відстаючи від Ліверпуля на 4 очки.

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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