Де Брюйне встановив гросмейстерське досягнення за 155 матчів АПЛ

Хавбек забив Норвічу в 38-му турі Прем'єр-ліги та набрав 100-те очко в англійській першості, повідомляє Opta Sports.

Манчестер Сіті – Норвіч: Зінченко в заявці на заключний матч АПЛ, а "містяни" прощаються з легендою – онлайн-трансляція

Завдяки забитому у ворота "канарок" м'ячу де Брюйне досягнув позначки 100 балів за системою "гол+пас". В активі бельгійця тепер 35 голів і 65 результативних передач у рамках ліги. Для цього досягнення лідеру Ман Сіті вистачило всього 155-ти матчів в АПЛ.

До слова, всього в нинішньому сезоні Кевін де Брюйне провів 35 матчів у чемпіонаті, в яких забив 12 м'ячів і віддав 19 асистів.

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