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Де Брюйне встановив гросмейстерське досягнення за 155 матчів АПЛ

19:34 - Читать на русском
Де Брюйне встановив гросмейстерське досягнення за 155 матчів АПЛ
Кевін де Брюйне / офіційний сайт АПЛ

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне продовжує вражати результативністю у нинішньому сезоні чемпіонату Англії.

12’ Габріел Жезус
45+1’ Кевін де Брюйне
79’ Рахім Стерлінг
84’ Ріяд Марез
90+1’ Кевін де Брюйне
 
12’ Габріел Жезус
45+1’ Кевін де Брюйне
79’ Рахім Стерлінг
84’ Ріяд Марез
90+1’ Кевін де Брюйне

Хавбек забив Норвічу в 38-му турі Прем'єр-ліги та набрав 100-те очко в англійській першості, повідомляє Opta Sports.

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Завдяки забитому у ворота "канарок" м'ячу де Брюйне досягнув позначки 100 балів за системою "гол+пас". В активі бельгійця тепер 35 голів і 65 результативних передач у рамках ліги. Для цього досягнення лідеру Ман Сіті вистачило всього 155-ти матчів в АПЛ.

До слова, всього в нинішньому сезоні Кевін де Брюйне провів 35 матчів у чемпіонаті, в яких забив 12 м'ячів і віддав 19 асистів.

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Теги
Англія АПЛ Манчестер Сіті - Норвіч Манчестер Сіті Манчестер Сіті Кевін Кевін де Брюйне
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