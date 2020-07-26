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Де Брюйне установил гроссмейстерское достижение за 155 матчей АПЛ

19:34 - Читати українською
Де Брюйне установил гроссмейстерское достижение за 155 матчей АПЛ
Кевин де Брюйне / официальный сайт АПЛ

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне продолжает поражать результативностью в нынешнем сезоне чемпионата Англии.

12’ Габриэл Жезус
45+1’ Кевин де Брюйне
79’ Рахим Стерлинг
84’ Рияд Марез
90+1’ Кевин де Брюйне
 
12’ Габриэл Жезус
45+1’ Кевин де Брюйне
79’ Рахим Стерлинг
84’ Рияд Марез
90+1’ Кевин де Брюйне

Хавбек забил Норвичу в 38-м туре Премьер-лиги и набрал 100-е очко в английском первенстве, сообщает Opta Sports.

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Благодаря забитому в ворота "канареек" мячу де Брюйне достиг отметки 100 баллов по системе "гол+пас". В активе бельгийца теперь 35 голов и 65 результативных передач в рамках лиги. Для этого достижения лидеру Манчестер Сити хватило всего 155-ти матчей в АПЛ.

К слову, всего в нынешнем сезоне Кевин де Брюйне провел 35 матчей в чемпионате, в которых забил 12 мячей и отдал 19 ассистов.

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Теги
Англия Кевин Кевин де Брюйне Манчестер Сити Манчестер Сити АПЛ Манчестер Сити - Норвич
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