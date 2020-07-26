Де Брюйне установил гроссмейстерское достижение за 155 матчей АПЛ

Хавбек забил Норвичу в 38-м туре Премьер-лиги и набрал 100-е очко в английском первенстве, сообщает Opta Sports.

Манчестер Сити – Норвич: Зинченко в заявке на последний матч АПЛ, а"горожане" прощаются с легендой – онлайн-трансляция

Благодаря забитому в ворота "канареек" мячу де Брюйне достиг отметки 100 баллов по системе "гол+пас". В активе бельгийца теперь 35 голов и 65 результативных передач в рамках лиги. Для этого достижения лидеру Манчестер Сити хватило всего 155-ти матчей в АПЛ.

К слову, всего в нынешнем сезоне Кевин де Брюйне провел 35 матчей в чемпионате, в которых забил 12 мячей и отдал 19 ассистов.

"Съест его заживо": баллы и сигналы за 2 недели до Реала – Зинченко получил разные вердикты от Гвардиолы, СМИ и фанов