Англійський Манчестер Сіті уклав новий контракт із лідером команди Кевіном де Брюйне. Півзахисник залишиться на Етіхаді мінімум до свого 34-річчя.

Бельгієць поставив підпис під продовженням угоди з "містянами", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Де Брюйне перепідписав контракт до 2025 року. Попередня угода діяла до 2023-го. Перемовини про продовження співпраці тривали кілька місяців, але обидві сторони прагнули до збереження статус-кво. Фінансові умови контракту наразі невідомі.

У нинішньому сезоні Кевін де Брюйне провів 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 16 результативних передач. Цьогорічна кампанія – шоста для хавбека в складі Сіті. Його трансфер із Вольфсбурга шість років тому коштував 76 млн євро.

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