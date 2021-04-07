Манчестер Сіті приймав Борусію Д у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Борусія Д.

Де Брюйне відкрив рахунок у зустрічі. Бельгієць самостійно розпочав атаку господарів та завершив її влучним ударом після обіграшу з партнерами.

Реал Мадрид – Ліверпуль – відео голів

Попри певну перевагу підопічних Гвардіоли, дортмундці зуміли вирівняти становище незадовго до фінального свистка. Коли здавалось, що нічия неминуча, Фоден ударом у дальній кут все ж вирвав перемогу.

Матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 14 квітня.

Ман Сіті дотиснув Борусію Д у матчі 1/4 ЛЧ – Холанд майже врятував, а партнери Зінченка план Гвардіоли не виконали