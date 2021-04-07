Манчестер Сіті – Борусія Д – 2:1 – відео голів та огляд матчу
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Манчестер Сіті приймав Борусію Д у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Борусія Д.
19’ Кевін де Брюйне
90’ Філ Фоден
Марко Ройс 84’
19’ Кевін де Брюйне
84’ Марко Ройс
90’ Філ Фоден
Де Брюйне відкрив рахунок у зустрічі. Бельгієць самостійно розпочав атаку господарів та завершив її влучним ударом після обіграшу з партнерами.
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Попри певну перевагу підопічних Гвардіоли, дортмундці зуміли вирівняти становище незадовго до фінального свистка. Коли здавалось, що нічия неминуча, Фоден ударом у дальній кут все ж вирвав перемогу.
Матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 14 квітня.
Ман Сіті дотиснув Борусію Д у матчі 1/4 ЛЧ – Холанд майже врятував, а партнери Зінченка план Гвардіоли не виконали
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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