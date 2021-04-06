Гвардіола проти доволі незручного суперника. У 4 очних матчах (якщо врахувати Міжнародний кубок чемпіонів) англійці не здобули жодної перемоги, а команди не забивали більше гола. Після сухих перемог над гладбахською Борусією настав час і Дортмунда? Лідери АПЛ перебувають у значно кращій формі, ніж під час попередніх поєдинків проти "джмелів". Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Борусія Дортмунд, на "Футбол 24", стартував о 22:00. Головний бомбардир поточного сезону ЛЧ Холанд (10 голів) проти команди, яка дуже хоче його підписати. Та ще й з українським акцентом в особі Зінченка. Чи могла інтрига бути ще більшою?

Ман Сіті – Борусія Дортмунд: онлайн трансляція матчу 1/4 ЛЧ – Зінченко в заявці

Понад 60% володіння за господарями, а перший момент у німців. Це 17-річний Беллінгем на 8 хвилині ледь не вразив ворота земляків. Активний на старті англієць розібрався з Вокером і пробив на межі воротарського майданчика – Едерсон парирував так, щоб не добили Холанд і компанія. Підопічні Гвардіоли забили з першого ж удару на 19-й. Емре Джан дико помилився в центрі полі, наївно віддаючи пас через 3 суперників. Де Брюйне розігнав атаку з флангу на фланг і сам же завершив – Марез блискуче виклав на воротарський. Класний пресинг Борусії, Родрі змушений відходити назад. Перехоплення і миттєве закидання на Ройса – удару не вийшло, але було ефектно.

Пенальті призначає румунський суддя Хацеган. І знову Джан. У повітрі нібито влупив опорник Дортмунда по коліну Родрі, який красиво завалився на газон. Італійські помічники на VAR рекомендують переглянути епізод головному арбітрові. Сумнівно, навіть повтори не дуже допомагають. Нема пенальті, але залишається жовта Джану? Дива та й годі. Беллінгем на 37 хвилині забиває, випереджаючи голкіпера Сіті. Хацеган вважає, що там накладка на Едерсона. Теж дуже суперечливо. Ще кілька перспективних підходів манчестерців. Лише по 3 удари в команд за 45 хвилин, по одному з меж штрафного. Рівна гра, де клас і організація лише на трохи роблять лідера АПЛ кращим.

Вперше пройшов такий розрізний пас у "джмелів". Холанд виграв силову і швидкісну боротьбу в Діаша, але Рубен встиг дещо вибити норвежця з рівноваги (схоже було на те, що португалець ногою трохи зачепив уже в падінні). Цього вистачило, аби Едерсон виграв дуель сам на сам. Фоден змарнував парочку контратак. З останнім пасом у Сіті біда – скільки разів могли ловити на перехідних фазах і розривати, якби ще кілька клонів Де Брюйне чи Гюндогана. Дальні передачі стають для Борусії доволі ефективною зброєю, але й Сіті не дрімає – вінгери відтягуються, щоб допомагати фланговим захисникам. Гвардіола на розгромі абсолютно не наполягає, куди важливіше не пропустити вдома.

Пеп швидко визнає, що Бернарду Сілва на позиції центрфорварда сьогодні – ні про що. Уже на 59 хвилині Жезус виходить замість португальця. Холанд заробив небезпечний штрафний на дузі периметра. Діаш і тут приймає на себе загрозу. Так, це вже дуже схоже на сумні часи Сіті до початку його феноменальної серії, коли команда бовталася в середині таблиці АПЛ. Де Брюйне пройшов правим флангом і видав цукерковий пас на Фодена, але Філ з 3 метрів влучив у суперника. Добивання Канселу також не туди. Ну, хоч статистику підрівняли. Борусія відверто вела за ударами після перерви, але станом на 65 хвилину знову 3:3.

Де Брюйне вибухає в центрі після пасу Фодена. Потужний удар метрів з 30, поруч зі стійкою. Тепер уже Філ сам намагається вирішити після класного пасу Кевіна. Прямо в голкіпера летить снаряд. Розкриваються зони в захисті Дортмунда. Однак манчестерцям не вистачає вбивчої ефективності – тієї, яку демонстрував Гюндоган за період відсутності капітана "блакитних". Фоден знищує тріо суперників на швидкості. А ось далі сил на прицільний удар вже не вистачило. На 84 хвилині Борусія відіграється. Беллінгем класно розкидав кількох опонентів, Холанд у дотик красиво вивів Ройса у штрафний – Едерсон без шансів потягнути.

Блискуча діагональ від Де Брюйне. Гюндоган показує свій клас гри у воротарському – такий гольовий пас Фоден уже не мав права змарнувати.