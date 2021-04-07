Английский Манчестер Сити заключил новый контракт с лидером команды Кевином де Брюйне. Полузащитник останется на Этихаде минимум до своего 34-летия.

Бельгиец поставил подпись под продолжением соглашения с "горожанами", сообщает официальный сайт клуба.

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Де Брюйне переподписал контракт до 2025 года. Предыдущее соглашение действовало до 2023-го. Переговоры относительно продления сотрудничества продолжались несколько месяцев, но обе стороны стремились к сохранению статус-кво. Финансовые условия контракта пока неизвестны.

В нынешнем сезоне Кевин де Брюйне провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 16 результативных передач. Нынешняя кампания – шестая для хавбека в составе Сити. Его трансфер из Вольфсбурга шесть лет назад обошелся в 76 млн евро.

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