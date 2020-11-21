Де Брюйне напророкував світову славу юному одноклубнику
Лідер англійського Манчестер Сіті Кевін де Брюйне назвав партнера по команді з величезним потенціалом.
"Справи Філа йдуть дуже добре. Він вже три-чотири роки виступає у першій команді. Хоч він ще дуже молодий, але грає регулярно.
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Його виступи вражають, він прогресує, тому йому просто треба продовжувати в тому ж дусі. Якщо він залишиться на правильному шлях, то через кілька років стане одним із найкращих на планеті", – наводить слова бельгійця Goal.
До слова, в нинішньому сезоні Філ Фоден провів 10 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.
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