"Справи Філа йдуть дуже добре. Він вже три-чотири роки виступає у першій команді. Хоч він ще дуже молодий, але грає регулярно.

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Його виступи вражають, він прогресує, тому йому просто треба продовжувати в тому ж дусі. Якщо він залишиться на правильному шлях, то через кілька років стане одним із найкращих на планеті", – наводить слова бельгійця Goal.

До слова, в нинішньому сезоні Філ Фоден провів 10 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

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