Керівництво Манчестер Сіті готує для Філа Фодена новий контракт з покращеними умовами, повідомляє 90min.

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З моменту останнього підписання угоди з "містянами" у 2018-му 20-річний хавбек закріпив свої позиції у таборі віце-чемпіона Англії. Сіті планує прописати Філу зарплатню у 150 тисяч фунтів на тиждень, для порівняння зараз він отримує близько 30 тисяч.

У минулому сезоні АПЛ Фоден провів 23 матчі, в яких відзначився 5-ма голами та двома асистами.

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