"Дела Фила идут очень хорошо. Он уже три-четыре года выступает в первой команде. Хотя он еще очень молод, но играет регулярно.

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Его выступления поражают, он прогрессирует, поэтому ему просто нужно продолжать в том же духе. Если он останется на правильном пути, то через несколько лет станет одним из лучших на планете", – приводит слова бельгийца Goal.

К слову, в нынешнем сезоне Фил Фоден провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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