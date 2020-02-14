Тоттенхем готовий продати Дайєра – є одна умова

Майбутнє півзахисника Еріка Дайєра у Тоттенхемі залишається невизначеним.

Лондонці можуть розглянути пропозиції щодо свого опорника під час літнього трансферного вікна, інформує Daily Mail.

Моурінью прагне підписати в Тоттенхем майбутнього суперника Шахтаря

Контракт Дайєра зі "шпорами" закінчується влітку 2021 року, і президент клубу Даніел Леві не готовий відпускати гравця безкоштовно. Якщо до літа нова угода не буде підписана, то Тоттенхем розпочне переговори з претендентами на опорника. Сам Дайєр також прагне вирішити це питання якомога швидше, щоб повноцінно підготуватися до Євро-2020, куди він має шанс поїхати у складі збірної Англії.

До слова, 26-річний півзахисник провів 17 матчів у поточному сезоні і зміг відзначитись одним асистом.

"Наступного дня настає кінець світу" – Еріксен про фіаско у фіналі ЛЧ, відхід з Тоттенхема і пораду Моурінью щодо Інтера