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Тоттенхем готовий продати Дайєра – є одна умова

14 лютого 11:14 380 Читать на русском
Тоттенхем готовий продати Дайєра – є одна умова
Ерік Дайєр / Сайт Тоттенхема

Майбутнє півзахисника Еріка Дайєра у Тоттенхемі залишається невизначеним.

Лондонці можуть розглянути пропозиції щодо свого опорника під час літнього трансферного вікна, інформує Daily Mail.

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Контракт Дайєра зі "шпорами" закінчується влітку 2021 року, і президент клубу Даніел Леві не готовий відпускати гравця безкоштовно. Якщо до літа нова угода не буде підписана, то Тоттенхем розпочне переговори з претендентами на опорника. Сам Дайєр також прагне вирішити це питання якомога швидше, щоб повноцінно підготуватися до Євро-2020, куди він має шанс поїхати у складі збірної Англії.

До слова, 26-річний півзахисник провів 17 матчів у поточному сезоні і зміг відзначитись одним асистом.

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Теги
Англія Трансфери Тоттенхем Тоттенхем Ерік Дайєр Ерік Дайєр
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