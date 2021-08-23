"Що може допомогти Арсеналу? Я вам скажу, що. Я їм допоможу. Просто дайте мені цю роботу, і я їм допоможу!

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Я розповім, як треба виходити з-під пресингу двох гравців Брентфорда! Я маю на увазі, так що взагалі там відбувається?! Повертаємося до тієї гри, вас прессингують два гравці, але з цим досить легко впоратися! Ви просто стаєте ширше, і ті, хто пресингує, повинні будуть бігти зайві 10-15 метрів, що дає вам більше простору посередині. Адже це правда просто!", – цитує Кемпбела talkSport.

Нагадаємо, Арсенал вперше у своїй історії після двох стартових турів не набрав жодного очка та без забитих м'ячів.

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