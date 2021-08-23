"Что может помочь Арсеналу? Я вам скажу, что. Я им помогу. Просто дайте мне эту работу, и я им помогу!

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Я расскажу, как надо выходить из-под прессинга двух игроков Брентфорда! Я имею в виду, так что вообще там происходит?! Возвращаемся к той игре, вас прессингуют два игрока, но с этим достаточно легко справиться! Вы просто становитесь шире, и те, кто прессингует, должны будут бежать лишние 10-15 метров, что дает вам больше пространства посередине. Ведь это правда просто!", – цитирует Кэмпбелла talkSport.

Напомним, Арсенал впервые в своей истории после двух стартовых туров не набрал ни одного очка и без забитых мячей.

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