"Дайте мне эту работу!" – легенда Арсенала знает, как вывести клуб из кризиса
Бывший защитник Арсенала Сол Кэмпбелл готов заменить Микеля Артету на посту наставника "канониров".
"Что может помочь Арсеналу? Я вам скажу, что. Я им помогу. Просто дайте мне эту работу, и я им помогу!
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Я расскажу, как надо выходить из-под прессинга двух игроков Брентфорда! Я имею в виду, так что вообще там происходит?! Возвращаемся к той игре, вас прессингуют два игрока, но с этим достаточно легко справиться! Вы просто становитесь шире, и те, кто прессингует, должны будут бежать лишние 10-15 метров, что дает вам больше пространства посередине. Ведь это правда просто!", – цитирует Кэмпбелла talkSport.
Напомним, Арсенал впервые в своей истории после двух стартовых туров не набрал ни одного очка и без забитых мячей.
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