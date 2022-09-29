Попри перемогу над боснійцями в останньому турі Ліги націй, румуни все ж опустились у дивізіон С. Ексарбітр Іон Кречунеску та колишній футболіст Нарціс Радукан гаряче обгорювали майбутнє Едварда Йорданеску.

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Кречунеску: Коли ти приходиш у збірну, потрібно не вчитись. Треба бути вже підготовленим, мати досвід. Я вірю у його вміння навчатись, але збірна – не місце для цього. Роби це в клубі, а потім приходь у збірну. На мою думку, у нього немає необхідної підготовки з точки зору досвіду. Хіба, якщо ви мені наведете приклад...

Радукан: Наведу. Луческу, Хаджі, Контра. Всі вони – приклади великих футболістів, які прийшли у збірну недосвідченими.

Кречунеску: Дайте мені спокій з тим Хаджі та Луческу. Хочу дещо сказати. Я прекрасно знаю про лобіювання, дайте спокій збірній. Краще підтримаймо її.

Радукан: Еді тренував 12 років, у певних моментах досягав успіху з нуля. Він також знайшов деяких нових гравців. Зараз я не порівнюю його з Луческу.

До слова, Йорданеску очолив румунську збірну на початку цього року і вже провів 8 поєдинків – 2 перемоги, 2 нічиї та 4 поразки. Його контракт розрахований до 2024 року, тому саме він проходитиме відбір на Євро з головною командою своєї країни.

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