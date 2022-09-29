Несмотря на победу над боснийцами в последнем туре Лиги наций, румыны все-таки опустились в дивизион С. Экс-арбитр Ион Кречунеску и бывший футболист Нарцис Радукан горячо огорчали будущее Эдварда Иорданеску.

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Кречунеску Когда ты приходишь в сборную, нужно не учиться. Надо быть уже подготовленным, иметь опыт. Я верю в его умение учиться, но сборная не место для этого. Делай это в клубе, а потом приходи в сборную. На мой взгляд, у него нет необходимой подготовки с точки зрения опыта. Разве, если вы мне приведете пример...

Радукан : Приведу. Луческу, Хаджи, Контра. Все они – примеры крупных футболистов, пришедших в сборную неопытными.

Кречунеску: Оставьте меня в покое с тем Хаджи и Луческу. Хочу кое-что сказать. Я прекрасно знаю о лоббировании, оставьте в покое сборную. Лучше поддержим ее.

Радукан : Эдди тренировал 12 лет, в определенных моментах преуспевал с нуля. Он также нашел некоторых новых игроков. Сейчас я не сравниваю его с Луческу.

К слову, Йорданеску возглавил румынскую сборную в начале этого года и уже провел 8 поединков – 2 победы, 2 ничьих и 4 поражения. Его контракт рассчитан до 2024 года, поэтому именно он пройдет отбор на Евро с главной командой своей страны.