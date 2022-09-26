Ліга націй: Цітаішвілі голом допоміг Грузії підвищитись у класі, Румунія покарала скандальних боснійців
У понеділок у 6-му турі Ліги націй відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Ліга націй, 6-й тур
Група В3
Румунія – Боснія і Герцеговина – 4:1
Голи: Ман, 38, Пушкаш, 73, 86, Раціу, 79 – Джеко, 77
Чорногорія – Фінляндія – 0:2
Голи: Антман, 47, Каллман, 53
Вилучення: Томашевіч, 17 (Чорногорія, друга жовта картка)
Група С4
Гібралтар – Грузія – 1:2
Голи: Еннслі, 77 – Кварацхелія, 19 (п.), Цітаішвілі, 49
Північна Македонія – Болгарія – 0:1
Гол: Десподов, 50
Вилучення: Тодороскі, 14 (Північна Македонія, червона картка)
Група D2
Сан-Маріно – Естонія – 0:4
Голи: Анієр, 38, 80, Теністе, 56, Саппінен, 66
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У групі В3 переможець квартету був відомий ще перед початком останнього туру, тому особливої інтриги у матчах не було. Попри це відвертий невдаха – Румунія – зумів дати бій лідеру і здобув перемогу над скандальними боснійцями, які і далі рвуться підзаробити кривавих грошенят у спарингу з російськими агресорами. Покращили своє турнірне становище і фіни – їм вдалось обійти Чорногорію, яка ще з середини першого тайму грала у меншості. Як наслідок, підвищилась у класі Боснія і Герцеговина, а румуни вилетіли у нижчий дивізіон.
У групі С4 Грузія підтвердила статус фаворита своєї четвірки і здобула п'яту перемогу, здолавши Гібралтар, який з 1 очком опустився у нижчий дивізіон. Доклався голом до звитяги і екс-динамівець Георгій Цітаішвілі. У паралельному матчі Північна Македонія у меншості поступилась Болгарії – обидві команди наступного сезону спробують знову поборотись за підвищення у класі.
Естонія у групі D2 продемонструвала феноменальний показник, здобувши максиму очок. В останньому матчі представник країн Балтії декласував Сан-Маріно, забивши чотири сухих голи.
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