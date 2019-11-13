Давід Вілья став власником клубу в США

Ще один відомий гравець опікуватиметься футбольним клубом.

Колишній форвард Барселони, Валенсії та збірної Іспанії Давід Вілья став власником американського клубу Квінсборо. Про це 37-річний форвард японського Віссел Кобе написав на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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Квінсборо з сезону 2020/21 стартує в USL – другий футбольній лізі США (після MLS). Після закінчення кар’єри Вілья планує використовувати свій багаторічний досвід, аби допомогти клубу рости і розвиватися.

До слова, Вілья з 2014 по 2018 роки виступав у США, де захищав кольори клубу Нью-Йорк Сіті.

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