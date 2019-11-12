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Правляча сім'я Катару може придбати Наполі за понад 500 мільйонів євро

12 листопада 22:47 246 Читать на русском
Правляча сім'я Катару може придбати Наполі за понад 500 мільйонів євро
Наполі / ФК Наполі

Італійська команда Наполі може найближчим часом змінити свого власника.

Правляча сім'я Катару має намір придбати футбольний клуб Наполі, повідомляє видання Daily Mail. Катарці готові запропонувати за команду 560 млн євро. За інформацією видання, президент неаполітанської команди Ауреліо Де Лаурентіс втратив інтерес до клубу і може прийняти пропозицію.

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Нагадаємо, Де Лаурентіс став власником клубу у 2004 році – за його правління команда піднялась із Серії С до найвищого дивізіону Італії.

Після 12-ти турів неаполітанці посідають сьому сходинку, набравши 19 очок. Від першого місця їх відділяє 13 пунктів.

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Теги
Італія Наполі Наполі Ауреліо Де Лаурентіс
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