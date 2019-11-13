Давид Вилья стал владельцем клуба в США

Еще один известный игрок будет заниматься футбольным клубом.

Бывший форвард Барселоны, Валенсии и сборной Испании Давид Вилья стал владельцем американского клуба Квинсборо. Об этом 37-летний форвард японского Виссел Кобе написал на своей странице в социальной сети Твиттер.

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Квинсборо с сезона 2020/21 стартует в USL – второй футбольной лиге в США после MLS. После окончания карьеры Вилья планирует использовать свой многолетний опыт, чтобы помочь клубу расти и развиваться.

К слову, Вилья с 2014 по 2018 год выступал в США, где защищал цвета клуба Нью-Йорк Сити.

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