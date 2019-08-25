Давід Сілва провів 400 матчів за Манчестер Сіті – клуб відзначив цю подію відео магічних асистів іспанця

Півзахисник Манчестер Сіті Давід Сілва потрапив до стартового складу на матч 3-го туру АПЛ проти Борнмута.

Ця поява на полі у футболці "містян" стала для іспанця 400-ю за час його кар'єри в Манчестері. Наразі 33-річний хавбек посідає 14-е місце у списку гравців, які провели найбільше матчів за Ман Сіті.

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До слова, нинішній сезон стане для Сілви останнім в АПЛ. В кінці червня він оголосив, що не буде продовжувати контракт і повернеться в Іспанію, щоб мати можливість проводити більше часу з родиною

У складі Ман Сіті Давід чотири рази ставав чемпіоном Англії, стільки ж разів він вигравав Кубок англійської ліги. Також іспанець завоював по два Кубка та Суперкубка Англії.

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