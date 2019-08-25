toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
БОРНМУТ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ШАХТАР - МАРІУПОЛЬ КАРПАТИ - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Давід Сілва провів 400 матчів за Манчестер Сіті – клуб відзначив цю подію відео магічних асистів іспанця

16:02 110 Читать на русском
Давід Сілва провів 400 матчів за Манчестер Сіті – клуб відзначив цю подію відео магічних асистів іспанця
Давід Сілва / Getty images

Півзахисник Манчестер Сіті Давід Сілва потрапив до стартового складу на матч 3-го туру АПЛ проти Борнмута.

45+3’ Харрі Вілсон
 
Серхіо Агуеро 15’
Рахім Стерлінг 43’
15’ Серхіо Агуеро
43’ Рахім Стерлінг
45+3’ Харрі Вілсон

Ця поява на полі у футболці "містян" стала для іспанця 400-ю за час його кар'єри в Манчестері. Наразі 33-річний хавбек посідає 14-е місце у списку гравців, які провели найбільше матчів за Ман Сіті.

Борнмут – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко знову грає з перших хвилин

До слова, нинішній сезон стане для Сілви останнім в АПЛ. В кінці червня він оголосив, що не буде продовжувати контракт і повернеться в Іспанію, щоб мати можливість проводити більше часу з родиною

У складі Ман Сіті Давід чотири рази ставав чемпіоном Англії, стільки ж разів він вигравав Кубок англійської ліги. Також іспанець завоював по два Кубка та Суперкубка Англії.

Хто стане чемпіоном Англії 2019/20: букмекери оцінили шанси Зінченка та Ярмоленка

blog_ava
Гвардіола – про головного конкурента Зінченка: Він "паше", як віл
09:53
2605
Теги
Борнмут - Манчестер Сіті Відеоновини Англія Давід Сілва Давід Сілва Манчестер Сіті Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
сек
Карпати
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук