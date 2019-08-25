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Давид Силва провел 400 матчей за Манчестер Сити – клуб отметил это событие видео магических ассистов испанца

16:03 24 Читати українською
Давид Силва провел 400 матчей за Манчестер Сити – клуб отметил это событие видео магических ассистов испанца
Давид Силва / Getty images

Полузащитник Манчестер Сити Давид Силва попал в стартовый состав на матч 3-го тура АПЛ против Борнмута.

 
Серхио Агуэро 15’
15’ Серхио Агуэро

Это появление на поле в футболке "горожан" стало для испанца 400-м за время его карьеры в Манчестере. Сейчас 33-летний хавбек занимает четырнадцатое место в списке игроков, которые провели больше всего матчей за Ман Сити.

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К слову, нынешний сезон станет для Силвы последним в АПЛ. В конце июня он объявил, что не будет продлевать контракт и вернется в Испанию, чтобы иметь возможность проводить больше времени с семьей

В составе Манчестер Сити Давид четыре раза становился чемпионом Англии, столько же раз он выигрывал Кубок английской лиги. Также испанец завоевал по два Кубка и Суперкубка Англии.

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Англия Видеоновости Борнмут - Манчестер Сити Давид Силва Давид Силва Манчестер Сити Манчестер Сити
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