Давид Силва провел 400 матчей за Манчестер Сити – клуб отметил это событие видео магических ассистов испанца

Полузащитник Манчестер Сити Давид Силва попал в стартовый состав на матч 3-го тура АПЛ против Борнмута.

Это появление на поле в футболке "горожан" стало для испанца 400-м за время его карьеры в Манчестере. Сейчас 33-летний хавбек занимает четырнадцатое место в списке игроков, которые провели больше всего матчей за Ман Сити.

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К слову, нынешний сезон станет для Силвы последним в АПЛ. В конце июня он объявил, что не будет продлевать контракт и вернется в Испанию, чтобы иметь возможность проводить больше времени с семьей

В составе Манчестер Сити Давид четыре раза становился чемпионом Англии, столько же раз он выигрывал Кубок английской лиги. Также испанец завоевал по два Кубка и Суперкубка Англии.

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