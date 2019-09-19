Давід Сілва перейде в Інтер Маямі в кінці сезону, – ЗМІ

Півзахисник англійського Манчестер Сіті Давід Сілва наступного літа стане гравцем клубу північноамериканської МЛС Інтер Маямі.

Нинішній сезон стане для досвідченого хавбека останнім у футболці Сіті, повідомляє The Independent.

Давід Сілва провів 400 матчів за Манчестер Сіті – клуб відзначив цю подію відео магічних асистів іспанця

За інформацією видання, Давід Сілва після кампанії 2019/20 переїде за океан. Іспанець повинен стати першим зірковим новачком Інтера Маямі. Одним із співвласників флоридців є екс-капітан збірної Англії Девід Бекхем. Клуб у сезоні-2020 візьме старт у північноамериканській МЛС.

Давід Сілва захищає кольори Манчестер Сіті з 2010 року та здобув із командою 4 чемпіонських титули в АПЛ. Раніше півзахисник розглядав варіант із поверненням на батьківщину наступного літа. Зокрема, інтерес до Сілви проявляв Лас-Пальмас.

Бекхем будує дрім-тім: Мессі, Роналду та Грізманн в одній команді?