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Давід Сілва перейде в Інтер Маямі в кінці сезону, – ЗМІ

20:32 493 Читать на русском
Давід Сілва перейде в Інтер Маямі в кінці сезону, – ЗМІ
Давід Сілва в обіймах Гвардіоли / офіційний сайт АПЛ

Півзахисник англійського Манчестер Сіті Давід Сілва наступного літа стане гравцем клубу північноамериканської МЛС Інтер Маямі.

Нинішній сезон стане для досвідченого хавбека останнім у футболці Сіті, повідомляє The Independent.

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За інформацією видання, Давід Сілва після кампанії 2019/20 переїде за океан. Іспанець повинен стати першим зірковим новачком Інтера Маямі. Одним із співвласників флоридців є екс-капітан збірної Англії Девід Бекхем. Клуб у сезоні-2020 візьме старт у північноамериканській МЛС.

Давід Сілва захищає кольори Манчестер Сіті з 2010 року та здобув із командою 4 чемпіонських титули в АПЛ. Раніше півзахисник розглядав варіант із поверненням на батьківщину наступного літа. Зокрема, інтерес до Сілви проявляв Лас-Пальмас.

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