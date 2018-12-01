Давід Луїс відмовив клубу з Китаю та планує продовжити контракт з Челсі

Захисник Челсі Давід Луїс не збирається покидати лондонську команду.

За інформацією UOL, представники футболіста нещодавно провели зустріч з одним із клубів Китаю щодо потенційного трансферу гравця.

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Однак, сам футболіст повідомив керівництво Челсі про готовність продовжити чинну угоду, яка наразі розрахована до літа 2019 року.

Зауважимо, що Давід Луїс провів за Челсі 13 матчів у цьому сезоні, результативними діями не відзначався. Раніше повідомлялось, що у послугах оборонця зацікавлена каталонська Барселона.