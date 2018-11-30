Вілья може стати одноклубником Іньєсти в Японії

Форвард Нью-Йорк Сіті Давід Вілья знаходиться в пошуках нового клубу.

Колишній нападник збірної Іспанії Давід Вілья продовжить кар'єру в чемпіонаті Японії, повідомляє Deportes Cuatro.

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За інформацією джерела, форвард, який з 2014 року був гравцем Нью-Йорк Сіті, не буде продовжувати свій контракт, який закінчується 31 грудня, і покине американський клуб. Зазначається, що Вілья перейде в Віссел Кобе і стане одноклубником 34-річного півзахисника Андреса Іньєсти.

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Вілья та Іньєста разом виступали за Барселону в 2010-2013 роках. За цей час вони двічі вигравали чемпіонат Іспанії і один раз Лігу чемпіонів.