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Барселона націлилась на Давіда Луїса

12:25 375 Читать на русском
Барселона націлилась на Давіда Луїса
Давід Луїс / АFP

Барселона хоче безкоштовно підписати захисника Челсі Давіда Луїса.

Барселона зацікавлена у послугах бразильського захисника та готова його запросити до лав "блаугранас" по завершенні сезону, коли Луїс отримує статус вільного агента, повідомляє Express.

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31-річний футболіст, контракт якого з "синіми" закінчкується влітку 2019 року, поки не домовився із лондонським клубом щодо нової угоди і взимку отримає право розпочати перемовини з будь-яким клубом.

За часів Антоніо Конте йшли активні розмови щодо можливого відходу бразильського захисника зі Стемфорд Брідж, адже тодішній наставник "синіх" не розраховував на гравця, натомість новий керманич Челсі Мауріціо Саррі використовує Давіда у якості гравця основи.

Раніше повідомлялось, що бразилець готовий продовжити контракт з Челсі.

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