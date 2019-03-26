Люксембург – Україна: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував перемогу над Люксембургом у матчі кваліфікації до Євро-2020.

"Гру можна оцінювати по-різному. Складно зараз коментувати за гарячими слідами. Пропускати це все через себе дуже важко. Головне – це результат сьогодні.

Велике спасибі уболівальникам, які прийшли та підтримали команду. Це допомогло до кінця бігти, боротися. Хоч це був автогол, везіння потрібно заслужити. Хочу зробити великий комплімент Люксембургу. Ця команда показала класні фізичні дані сьогодні. Вони бігли до кінця, у них є швидкі гравці, які створили нам великі проблеми.

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У Караваєва два розсічення в одному місці. Одне вже зашили. Лікарі зробили все, що змогли. Одне розсічення дуже велике. Подивимось, скільки йому треба буде часу на відновлення, коли він повернеться в клуб.

Ми готувались до двох складних матчів. Березень – це завжди дуже важкий місяць для українських команд. В історії збірної березневі матчі завжди були складними. Я не чекав такого важкого матчу, зізнаюсь. У нас було багато помилок, хлопці втратили структуру гри, але вони вірили до кінця, боролись. Не можу жодному футболісту висловити претензії за старання. Нам пощастило і ми виграли цей матч.

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Сьогодні були дві речі, які сильно вплинули на гру. Ми програли дуже багато єдиноборств та підборів. В цьому плані команда не дуже добре зіграла.

Штрафні? У нас є 3-4 гравці (Циганков, Маліновський, Коноплянка, Безус), які виконують стандарти. Вони між собою вирішували. Хто взяв на себе відповідальність, той і пробивав.

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Люксембург сильно вразив фізичною підготовкою: бігли, встигали перекравати все. Вони вміють грати, добре виходять в контратаки. Люксембург може стати сюрпризом завжди. За останні роки вони створювали великі проблеми будь-якому супернику", – сказав Андрій Шевченко.