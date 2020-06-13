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"Давали мільйон доларів": легендарному голкіперу пропонували "здати" найпринциповіше дербі Латинської Америки

13:50 84 Читать на русском
"Давали мільйон доларів": легендарному голкіперу пропонували "здати" найпринциповіше дербі Латинської Америки
Уго Орландо Гатті / фото із відкритих джерел

Колишній голкіпер збірної Аргентини Уго Орландо Гатті зізнався, що йому намагалися дати хабар перед мачем між Рівер Плейт і Бока Хуніорс.

"Раніше грали гроші, так. Я нічого не можу довести, тому що я ніколи не бачив нічого, окрім розмови тренера, який сказав менеджеру: "Коли гра розпочнеться, я поговорю з іншим тренером: якщо він підніме руку, це означатиме, що все влаштовано". Ми програли у 4 або 5 голів, і люди в це повірили, менеджери повірили.

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Я обідав у ресторані, куди завжди ходив. Хлопець із ресторану сказав, що для мене повідомлення. Вони давали мені мільйон доларів, щоб забити голи. Вони хотіли, щоб я пропустив два м'ячі. Ця людина знала, що я не... Крім того, думаю, тоді в Аргентині не було мільйона доларів для такого", – цитує Гатті Infobae з посиланням на El Chiringuito.

До слова, голкіпер зумів пограти у складі обох принципових суперників. Гатті захищав кольори Рівер Плейт з 1964 до 1968, а потім протягом восьми років (з 1978 по 1986) грав за Бока Хуніорс, де став справжньою легендою, повівши майже чотири сотні поєдинків і здобувши два Кубки Лібертадорес. Також в активі Уго 18 матчів за збірну Аргентини.

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Рівер Плейт Рівер Плейт Бока Хуніорс Бока Хуніорс Уго Гатті Світ Договірні матчі
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