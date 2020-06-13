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"Давали миллион долларов": легендарному голкиперу предлагали "сдать" самое принципиальное дерби Латинской Америки

13:52 35 Читати українською
"Давали миллион долларов": легендарному голкиперу предлагали "сдать" самое принципиальное дерби Латинской Америки
Уго Орландо Гатти / фото с открытых источников

Бывший голкипер сборной Аргентины Уго Орландо Гатти признался, что ему пытались дать взятку перед мачем между Ривер Плейт и Бока Хуниорс.

"Раньше играли деньги, да. Я ничего не могу доказать, потому что я никогда не видел ничего, кроме разговора тренера, который сказал менеджеру: "Когда игра начнется, я поговорю с другим тренером: если он поднимет руку, это означает, что все устроено". Мы проиграли в 4 или 5 голов, и люди в это поверили, менеджеры поверили.

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Я обедал в ресторане, куда всегда ходил. Парень из ресторана сказал, что для меня есть сообщение. Они давали мне миллион долларов, чтобы забить голы. Они хотели, чтобы я пропустил два мяча. Этот человек знал, что я не... Кроме того, думаю, тогда в Аргентине не было миллиона долларов для такого", – цитирует Гатти Infobae со ссылкой на El Chiringuito.

К слову, голкипер сумел поиграть в составе обеих принципиальных соперников. Гатти защищал цвета Ривер Плейт с 1964 до 1968, а затем в течение восьми лет (с 1978 по 1986) играл за Бока Хуниорс, где стал настоящей легендой, поведя почти четыре сотни поединков и завоевав два Кубка Либертадорес. Также в активе Уго 18 матчей за сборную Аргентины.

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