Півзахисник Євген Запорожець завершив свою історію з Інгульцем, яка починалася ще на рівні аматорів.

– Євгене, після десяти років в Інгульці ви залишаєте клуб вільним агентом?

– Так, якщо рахувати з аматорів, то я тут з 2013. Доріс разом із клубом до УПЛ.

Мій контракт був до цієї зими. Я вирішив, що якщо від Інгульця не буде пропозиції, то я 100% сам не буду питати.

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– Трохи прикро?

– Трішки. Десять років у клубі. Думав з Олександром Григоровичем потиснути один одному руки, сказати "дякую за ці десять років". Але навіть цього не сталося. Тому що він президент, а я, може, дуже гордий, щоб йому телефонувати. Він також нічого не зробив. Я дуже тепло попрощався з усією адміністрацією, кухарями та водіями автобусів.

– Може, через нас щось передасте Олександру Григоровичу?

– Повторюся – тільки дякую за ці десять років. Дякую, що десять років тому покликали до команди, і так усе вийшло. Я думаю, ще побачимось. Я й хлопцям так сказав.

– Гаразд, 10 років у Інгульці позаду. Що далі?

– Все в стадії вирішення. Я пішов не в якийсь конкретний клуб, а просто залишив Інгулець. Під час зимової перерви по пропозиціях будемо розглядати й визначатися, – сказав Запорожець в інтерв'ю Українському футболу.

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