Данія зустрінеться з Тунісом в рамках 1-го туру групового етапу чемпіонату світу-2022. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат світу-2022, 1-й тур, група D

22 листопада, 12:00, Ель-Райян, стадіон Ед'юкейшн Сіті Стедіум

Головний арбітр: Сесар Артуро Рамос (Мексика)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Данію частіше за інших називають темною конячкою ЧС-2022. Свіжий у пам'яті чемпіонат Європи, де скандинави дійшли до півфіналу. Каспер Юлманд поставив у збірній красивий комбінаційний футбол, який перетворює посередніх футболістів у топ-команду. Євро-2020 було не просто казкою, Данія – не халіф на годину.

Історія мала продовження. Данці феноменально пройшли кваліфікацію на Мундіаль: до останнього туру виключно перемагали, до передостаннього – взагалі не пропускали. І це все без Крістіана Еріксена, який відновлювався після серцевого нападу. У Лізі націй вже з Еріксеном команда двічі прихлопнула Францію.

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Головна зірка повернулася та демонструє прекрасну гру за МЮ. Еріксен у вогні. Його поява не порушила баланс у збірній, натомість додала таланту. Данія за сприятливих умов побореться за півфінал, Данія має потенціал на 1/4, Данія повинна виходити у плей-офф, а перемога над Тунісом навіть не обговорюється.

Але не все так просто. Туніс – найнеприємніша команда на ЧС-2022. Потрібно засушити гру? Це до "Орлів Карфагена". Туніс також сильний командою. Там немає зірок першої величини... і другої, і третьої. Багато футболістів з внутрішнього чемпіонату, багато з інших арабських ліг і лише два гравці з європейського топ-4.

Найвідоміший у заявці Тунісу – Вахбі Хазрі. Прихильники англійського футболу мали б чути про 19-річного таланта МЮ Ганнібала Межбрі. Однак говорити варто про капітана. Юссеф Мсакні свого часу претендував на перехід в ПСЖ, але обрав гроші. І вже 10 років грає у чемпіонаті Катару. Настав його зірковий час.

Туніс не цурається жодних методів, щоб досягти результату. Як законних, так і не дуже (часті фоли, нахабне затягування часу). Після провалу на останньому Кубку Африки у збірній змінили тренера, проте концептуально нічого не змінилося. На місце Кебаєра став його асистент Кадрі. Ну, а чутки про можливу дискваліфікацію очікувано затихли.

Орієнтовні склади на матч Данія – Туніс

Данія: Шмейхель – Андерсен, К'яер, Крістенсен – Васс, Ділейні, Хьойберг, Меле – Еріксен – Дольберг, Брейтвейт

Туніс: Дахмен – Дрегер, Тальбі, Бронн, Абді – Лаїдуні, Скірі, Шаалалі – Сліман, Хазрі, Мсакні

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Туніс не повинен пропустити багато, але Данія має достатньо інструментів, щоб кілька разів розбити оборону африканців. Якщо з реалізацією буде порядок, скандинавська збірна переможе в першому турі.

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