Дания встретится с Тунисом в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Чемпионат мира-2022, 1-й тур, группа D

22 ноября, 12:00, Эль-Райян, стадион Эдьюкейшн Сити Стэдиум

Главный арбитр: Сесар Артуро Рамос (Мексика)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Данию чаще других называют темной лошадкой ЧМ-2022. Свеж в памяти чемпионат Европы, где скандинавы дошли до полуфинала. Каспер Юлманд поставил в сборной красивый комбинационный футбол, превращающий посредственных футболистов в топ-команду. Евро-2020 было не просто сказкой, Дания – не халиф на час.

История имела продолжение. Датчане феноменально прошли квалификацию на Мундиаль: до последнего тура исключительно побеждали, до предпоследнего – вообще не пропускали. И это все без Кристиана Эриксена, который восстанавливался после сердечного приступа. В Лиге наций уже с Эриксеном команда дважды прихлопнула Францию.

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Главная звезда вернулась и демонстрирует прекрасную игру за МЮ. Эриксен в огне. Его появление не нарушило баланс в сборной, зато прибавило таланта. Дания при благоприятных условиях поборется за полуфинал, Дания имеет потенциал на 1/4, Дания должна выходить в плей-офф, а победа над Тунисом даже не обсуждается.

Но не все так просто. Тунис – самая неприятная команда на ЧМ-2022. Нужно засушить игру? Это к "Орлам Карфагена". Тунис также силен командой. Там нет звезд первой величины... и второй, и третьей. Много футболистов из внутреннего чемпионата, много из других арабских лиг и только два игрока из европейского топ-4.

Самый известный в заявке Туниса – Вахби Хазри. Поклонники английского футбола должны слышать о 19-летнем таланте МЮ Ганнибале Межбри. Однако говорить следует о капитане. Юссеф Мсакни в свое время претендовал на переход в ПСЖ, но выбрал деньги. И уже 10 лет играет в чемпионате Катара. Настало его звездное время.

Тунис не чурается никаких методов, чтобы добиться результата. Как законных, так и не очень (частые фолы, наглая затяжка времени). После провала на последнем Кубке Африки в сборной сменили тренера, однако концептуально ничего не изменилось. На место Кебаера стал его помощник Кадри. Ну, а слухи о возможной дисквалификации ожидаемо затихли.

Ориентировочные составы на матч Дания – Тунис

Дания: Шмейхель – Андерсен, Кьяер, Кристенсен – Васс, Дилэйни, Хёйберг, Меле – Эриксен – Дольберг, Брейтвейт

Тунис: Дахмен – Дрегер, Тальби, Бронн, Абди – Лаидуни, Скири, Шаалали – Слиман, Хазри, Мсакни

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Тунис не должен пропустить много, но у Дании достаточно инструментов, чтобы несколько раз разбить оборону африканцев. Если с реализацией будет порядок, скандинавская сборная выиграет в первом туре.

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