Скандальну збірну можуть викинути з ЧС-2022 – відомо, хто замінить її у разі відсторонення
Головна команда Тунісу може не поїхати на Мундіаль у Катарі, який розпочнеться менш ніж за місяць.
Нещодавно стало відомо, що ФІФА може виключити "карфагенських орлів" з чемпіонату світу через міністра молоді та спорту країни, який втрутився у діяльність федерації футболу.
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У випадку призупинення членства асоціації та відсторонення Тунісу від Мундіалю, на турнір, найімовірніше, поїде команда, що посідає найвище місце в рейтингу збірних ФІФА, але яка не кваліфікувалась на ЧС. Наразі це Італія, повідомляє Le Parisien.
До слова, Туніс потрапив у квартет D на катарському Мундіалі, де ще гратимуть Франція, Австралія та Данія. Стартуватимуть африканці матчем з останніми.
Раніше під питанням були путівки на Мундіаль ще двох збірних. Еквадор міг втратити місце через підозри у махінаціях з документами футболіста, але ФІФА апеляцію візаві відхилила. Зараз же виникли дискусії щодо Ірану, який допомагає Росії у війні з Україною і який плює на права людей.
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