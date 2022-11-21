Матч між збірними Англії та Ірану приковував увагу вболівальників не стільки спортивною складовою, скільки політичним антуражем. Щоправда, існував інтерес щодо ігрової форми британців, адже влітку вони зганьбилися у Лізі націй. Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як підопічні Гарета Саутгейта розвіяли усі сумніви щодо своєї міці.

Іранські футболісти здебільшого підтримують протести проти режиму в своїй країні, хоча змогу говорити про це відкрито мають лише легіонери з іноземних ліг. В таких умовах персам довелося звернутись до мови жестів – вони показово промовчали під звуки свого гімну. На трибунах же в іранському секторі розгорнули банер зі словами "Жінка. Життя. Свобода".

У збірній Англії більше переймались правами меншин. Харрі Кейн пообіцяв не знімати капітанську пов'язку з веселкою, підтримуючи права ЛГБТ-спільноти, хоча за це обіцяли давати жовту картку. Втім, нападник вийшов у пов'язці зі словами "Ні дискримінації", не отримавши за неї жодних санкцій.

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Іран виставив досить прогнозований склад. Як і очікувалось, Сердар Азмун на поле не вийшов, продовжуючи відновлюватись від пошкодження. Гарет Саутгейт, своєю чергою, вирішив перейти на схему 4-3-3, хоча у Лізі націй його команда працювала в 3-4-3. Сам лайн-ап виглядав максимально логічно – усі футболісти, в доцільності виходу яких виникали хоч якісь сумніви, залишились у запасі.

Про збірну Ірану у цьому матчі особливо сказати нічого. У підопічних Карлуша Кейруша все пішло шкереберть ще на 9-й хвилині, коли голкіпер Бейраванд зіткнувся із Маджідом Хоссейні – воротар розбив собі обличчя. Лікарі дуже довго чаклували над ним і навіть дозволили продовжити гру, але на 19-й хвилині Алірезу довелося виносити на ношах. Замість нього вийшов Хоссейн Хоссейні

Збірна Англії змогла заспокоїти своїх вболівальників. Жодних ознак літньої кризи британці не продемонстрували. На полі грала класична команда Гарета Саутгейта, яку ми звикли бачити на попередніх великих турнірах – "три леви" якісно тримали м'яч, працювали у високому темпі, інтенсивно пресингували після втрат, однак нікуди не поспішали.

Це було нудно, але дуже ефективно. Вже на 8-й хвилині Магуайр міг замикати крос від Кейна ударом у порожні, але Харрі не влучив. На 30-й відзначитись міг Маунт, який замикав передачу Сака на ближній кут воротарського – неточно. Ще за дві хвилини Магуайр пробив після навісу з кутового, влучивши у поперечину.

Зрештою, англійці прошили Хоссейні на 36-й хвилині. Шоу виконав навіс з лівого флангу, а Беллінгем відклеївся від захисника й фантастичним ударом головою закинув м'яч у дальню дев'ятку. 1:0.

Чергова подача на 43-й хвилині завершилась другим голом – це Сака отримав скидку від Магуайра й пробив з меж штрафного у праву дев'ятку. 2:0. Ще за три хвилини Стерлінг замкнув простріл Кейна на лінію воротарського – 3:0. Після цього всі питання щодо переможця були закриті.

Англія не стала влаштовувати різню у компенсовані 15 хвилин. Цікаво, що до перерви британці провели аж 366 передач – в історії чемпіонатів світу це другий найвищий показник у перших таймах. Більше пасів провела тільки Іспанія в матчі з Росією в 2018 році. Іран же мав всього 46 пасів.

В першій третині другого тайму підопічні теж Гарета Саутгейта не підіймали оберти. Втім, Іран все одно не зміг прокинутись, за що прилетіло покарання. На 63-й хвилині Сака відкрився на правому краю штрафного, отримав передачу від Стерлінга, хитнув захисника й бахнув у дальній кут – 4:0.

Іран вже на 65-й несподівано огризнувся ефектною комбінацією з проникним пасом на Таремі. Форвард Порту завершив вийшов на рандеву з Пікфордом і легко переграв голкіпера. 4:1! Лише після цього Гарет Саутгейт вдався до кадрових перестановок.

Англія на 70-й хвилині провела одразу чотири заміни. Замість Магуайра, Сака, Стерлінга й Маунта вийшли Дайєр, Рашфорд, Гріліш і Фоден, а трохи згодом на полі з'явився Вілсон. Ротація спрацювала миттєво: всього через 49 секунд після появи на полі Решфорд завершив контратаку Англії результативним ударом з правого краю штрафного – 5:1 (Кейн віддав другий асист). Лише двом футболістам у історії чемпіонатів світу після виходу на заміну вдавалося забити швидше.

На 90-й хвилині Вілсон і Гріліш організували і шостий гол (його забив Джек). Бразильському арбітру так сподобалася гольова феєрія, що він компенсував аж 10 хвилин. Рафаел Клаус не прогадав – на 90+1-й Азмун пробив у поперечину воріт англійців, а на останніх секундах Іран заробив пенальті. Таремі його реалізував, встановивши остаточний рахунок зустрічі – 6:2. Англія святкує розгром.