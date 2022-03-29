Збірна Данії у товариському матчі розгромила Сербію. Рахунок та огляд поєдинку – у цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Данія – Сербія – 3:0

Голи: Меле, 15, Ліндстрем, 52, Еріксен, 57

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Звітний поєдинок мав дуже символічне значення. Крістіан Еріксен повернувся на Паркен Стедіум. Саме на цьому стадіоні сталася трагедія під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії, коли данець пережив клінічну смерть.

Сьогодні Еріксен вивів свою національну команду на поле в статусі капітана. Данія без надзусиль розгромила Сербію, а Еріксен ефектним голом поставив крапку.