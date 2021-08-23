Даніло Сілва привітав фанів з Днем прапора – традиційна доза любові до України від екс-легіонера Динамо
17:55 - Читать на русском
Бразильський екс-захисник Динамо Даніло Сілва сьогодні святкує разом з усіма українцями.
Даніло Сілва вже давно закріпив за собою статус одного з головних бразильських патріотів України.
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Цього разу колишній оборонець київського Динамо привітав усіх своїх підписників з Днем українського прапора, опублікувавши фото з "синьо-жовтим" стягом.
Нагадаємо, Сілва захищав кольори Динамо з 2010 по 2017 роки. З киянами він двічі ставав чемпіоном України, виграв два Кубки країни та один Суперкубок.
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