Бразильський екс-захисник Динамо Даніло Сілва сьогодні святкує разом з усіма українцями.

Даніло Сілва вже давно закріпив за собою статус одного з головних бразильських патріотів України.

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Цього разу колишній оборонець київського Динамо привітав усіх своїх підписників з Днем українського прапора, опублікувавши фото з "синьо-жовтим" стягом.

Нагадаємо, Сілва захищав кольори Динамо з 2010 по 2017 роки. З киянами він двічі ставав чемпіоном України, виграв два Кубки країни та один Суперкубок.