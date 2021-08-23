Бразильский экс-защитник Динамо Данило Силва сегодня празднует вместе со всеми украинцами.

Данило Силва уже давно закрепил за собой статус одного из главных бразильских патриотов Украины.

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На этот раз бывший защитник киевского Динамо поздравил всех своих подписчиков с Днем украинского флага, опубликовав фото с "сине-желтым" знаменем.

Напомним, Силва защищал цвета Динамо с 2010 по 2017 годы. С киевлянами он дважды становился чемпионом Украины, выиграл два Кубка страны и один Суперкубок.