Данило Силва поздравил фанов с Днем флага – традиционная доза любви к Украине от экс-легионера Динамо
17:55 - Читати українською
Бразильский экс-защитник Динамо Данило Силва сегодня празднует вместе со всеми украинцами.
Данило Силва уже давно закрепил за собой статус одного из главных бразильских патриотов Украины.
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На этот раз бывший защитник киевского Динамо поздравил всех своих подписчиков с Днем украинского флага, опубликовав фото с "сине-желтым" знаменем.
Напомним, Силва защищал цвета Динамо с 2010 по 2017 годы. С киевлянами он дважды становился чемпионом Украины, выиграл два Кубка страны и один Суперкубок.
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